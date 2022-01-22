Oyuncu arkadaşlar Enis Arıkan ile Selin Şekerci, Hadise'nin evlilik videosunun aynısını çekerek sosyal medya hesaplarında yayınladı.

Bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Dinçerler'den evlilik teklifi gelirken, Hadise haberi sosyal medyadan duyurdu.

"BÖLÜMÜMÜZ ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Hadise, Instagram'dan Dinçerler'e sarıldığı bir video paylaştı ve "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düştü.

Hadise'nin parmağındaki milyonluk yüzük ise herkesin dikkatini çekti.

ENİS İLE SELİN'DEN PARODİ

İkilinin romantik anları magazin gündemine otururken, sıkı dost olan oyuncu Enis Arıkan ve Selin Şekerci'den bir paylaşım geldi.

Arıkan ile Şekerci, Hadise ve Dinçerler'in videosunu parodi haline getirdi. Genç oyuncuların o paylaşımları ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Enis Arıkan'la Selin Şekerci, Hadise'yi ti'ye aldı