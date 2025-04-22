Eniştesiyle evlenmişti! Neşe Karaböcek kardeşi Gülden Karaböcek'i affetmedi

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Usta şarkıcı Neşe Karaböcek, 1964’te plak şirketi sahibi ve besteci Atilla Alpsakarya ile evlenmiş, bu evlilik 1974’te sona ermişti. Alpsakarya, boşandıktan hemen sonra Neşe Karaböcek’in kardeşi Gülden Karaböcek’le nikah masasına oturdu.

Kardeşiyle bir daha görüşmeyen Neşe Karaböcek, aralarında 50 yılı aşkın süredir devam eden bu olayı da kitabında yazdı.

Basın açıklamasında muhabir, usta isme "Literatüre de eniştecilik olarak geçmiştir, kitapta yer alıyor mu?" dedi.

"ÇOCUKLAR VAR"

Neşe Karaböcek ise "Evet değindim ama küçük bir şey olarak. Onun da çocukları var bizim de çocuklarımız var, hepsini düşünerek daha usturuplu yazmaya çalıştım." dedi. Ayrıca usta isim, soru üzerine "Affetmedim." dedi.