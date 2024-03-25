Entübe edilen Kadir İnanır'dan haber var! Hayat arkadaşı Jülide Kural paylaştı Dün evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama, hayat arkadaşı Jülide Kural'dan geldi.

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Beykoz'da yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Türk sinemasının ünlü oyuncusu Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alındı.

74 yaşında

Yoğun bakımda tedavi altına alınan 74 yaşındaki sanatçının kendisi gibi oyuncu olan hayat arkadaşı Jülide Kural, İnanır’ın sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir bilgilendirme yapan Kural, şunları yazdı:

"Uyandırılma kararı alınmıştır"

"Kamuoyunun bilgisine; Bildiğiniz gibi hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır 24 Mart Pazar sabahı beyne giden damarlarında oluşan bir pıhtı nedeniyle; Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Doktorların önerisiyle 48 saat yoğun bakım sürecinde olacağı öngörülüyordu. Ancak siz halkımıza iyi haber vermek isterim: Bugün itibariyle tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırılma kararı alınmıştır.

"Yoğun bakımda oldukça sık gördüm"

Tahmin edeceğiniz gibi yoğun bakımda oldukça sık Kadir İnanır'ı görme şansım oldu. Tüm beden fonksiyonlarında olumlu bir hareketlenme olduğunu ben de gözlemledim. Onu seven bizler için bu çok olumlu bir gelişme. Elbette süreç devam ediyor. Kuşkusuz doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının özverili çabası bu bağlamda çok önemli bir etken.

"Direnmekten vazgeçmeyecektir"

Milyonlarca insandan gelen iyi dileklerin ona ulaştığına emin olabilirsiniz. Çünkü Kadir İnanır Anadolu'nun her bir parçasını kalbinde taşıyan gerçek bir yurtsever ve her zaman söylediği gibi 'Bu topraklarda barışı görmeden' gitmemeye kararlı bir sanatçıdır. Karadeniz'in fırtınalarıyla mücadeleyi bilen o toprağın insanı olarak da; direnmekten vazgeçmeyecektir! "