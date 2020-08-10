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    Erdal Acar'ın eşi yardımcılarıyla tatilde

    Erdal Acar’ın eşi Kardelen Acar, 9 kişilik yardımcı ekibiyle tatile çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 14:29
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    Erdal Acar'ın eşi yardımcılarıyla tatilde

    Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar, önceki gün üç çocuğunu da alıp lüks bir aracla İstnbul'dan Çeşme'ye geldi.

    ZENGİNİN TATİLİ

    Çocuklarıyla çıktığı tatilde yorumak istemeyen sosyetik güzel yanında çalışanlarını da götürdü. Tatilde Acar'ın yanında çocuklarının dışında 3 bakıcı, 3 öğretmen ve 3 de ev çalışanı vardı.

    Çocuklarıyla ve çalışanlarıyla poz veren Kalender Acar, foroğrafları "Benim ekip" notuyla paylaştı.

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