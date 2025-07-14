Erdal Beşikçioğlu kızı Derin özel hayatıyla konuşuluyor! Sevgilisi de kendisi gibi oyuncu

Ekranların fenomen yapımlarından Behzat Ç. karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, bu defa kızı Derin ile gündemde.

Anne ve babasının izinden giderek oyuncu olan Derin Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

SEVGİLİSİ DE OYUNCU

Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve babasının adıyla sektörde var olmak istemediğini ifade eden Derin Beşikçioğlu'nun, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Sevi ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Özel hayatıyla dikkat çeken Derin Beşikçioğlu, güzelliğiyle de kendine hayran bıraktı.