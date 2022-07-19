Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” dizisinde Behzat Ç. rolündeki Erdal Beşikçioğlu ile fotoğrafını paylaştı.

Bir dönemin reyting rekorları kıran “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” isimli dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

"Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz"

Yavaş da sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'yla bir araya geldiğine dair fotoğraf paylaşan Yavaş, "Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.