Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin aşık oldu! Yeni sevgilisi Kaan Sevi

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Behzat Ç'nin unutulmaz ismi ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin özel hayatıyla adından söz ettirdi. Anne ve babasının izinden giderek oyuncu olan Derin Beşikçioğlu, Kaan Sevi'yle birlikte.

Çift, el ele fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, aşklarını ilan etti.

"KORKUTUYOR"

Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve babasının adıyla sektörde var olmak istemediğini ifade eden Derin Beşikçioğlu; "İnsanların 'babası sayesinde oynuyor' demesi beni korkutuyor" açıklamasında bulunmuştu.