Erdal Beşikçioğlu'nun yeni hayatı! Sabah belediye başkanı akşam aktör

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31 Mart Yerel seçimlerinde Erdal Beşikçioğlu, Ankara Etimesgut'tan aday olarak yüzde 56.61 oy oranıyla girdiği yarışı kazandı.
Ünlü oyuncu, en yakın rakibi MHP'li Enver Demirel'i geride bırakarak belediye başkanı seçildi.
Akşam tiyatroda
Belediye başkanlığı görevinin yanı sıra Beşikçioğlu, akşam saatlerinde tiyatro çalışmalarını da ihmal etmiyor. Beşikçioğlu, Ankara Congresium'da 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyununda izleyicisinin karşısına çıktı.
Seyircilerden büyük alkış toplayan Beşikçioğlu'nun o görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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