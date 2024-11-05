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Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabında aktif olmasa da arada yaptığı paylaşımlarla kendisinden konuşturmayı başarıyor.

Usta oyuncu, son paylaştığı fotoğrafla adından yine söz ettirdi.

Bir proje için kendisinden gençlik fotoğrafının istendiğini söyleyen usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"ÜZMEDİ BENİ ŞİMDİKİ HALİM"