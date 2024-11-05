Haber Merkezi
Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabında aktif olmasa da arada yaptığı paylaşımlarla kendisinden konuşturmayı başarıyor.
Usta oyuncu, son paylaştığı fotoğrafla adından yine söz ettirdi.
Bir proje için kendisinden gençlik fotoğrafının istendiğini söyleyen usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"ÜZMEDİ BENİ ŞİMDİKİ HALİM"
"Albümlerin arasından İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümü öğrenci hüviyet kartım çıkıverdi karşıma. Resmime baktım, üzmedi beni şimdiki halim. Konservatuar yıllarım hepsi buram buram hala yüreğimde, hüzünlenmedim. Sadece yıllar önce bu mesleğe gönül verip adım attığım için binlerce kez şükürler olsun dedim."
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