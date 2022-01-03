Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek "10 gün sonra beraberiz" dedi.

74 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar, koronavirüse yakalandı.

Hiçbir belirti taşımadığını söyleyen Özyağcılar, haberi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu:

"MERAK ETMEYİN AŞILIYIM, TAŞ GİBİYİM"

"Merak etmeyin aşılıyım, şahaneyim. Akşam oyun var diye önlem olarak PCR yaptırdım, hiçbir belirtim yok taş gibiyim... “

TİYATRO OYUNU ERTELENDİ

Erdal Özyağcılar ayrıca Berna Laçin ve Gözde Çetiner ile başrolünü paylaştığı bu akşam ve önümüzdeki 10 gün içerisinde gerçekleşmesi beklenen 'Hoş Geldin Boyacı' isimli tiyatro oyununun gösteriminin ertelendiğini duyurdu.

Seyircilere seslenen Özyağcılar, ‘Biletleri iptal etmeyin 10 gün sonra görüşürüz’ dedi.

Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı VİDEO

