Erdal Özyağcılar'dan Kadir İnanır açıklaması geldi: "2017'de de geçirmişti" Usta oyuncu Erdal Özyağcılar geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Özyağcılar, meslektaşı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili konuştu.

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Ekranların usta oyuncularından Erdal Özyağcılar Nişantaşı’nda görüntülendi.

Gazetecilerle ayak üstü muhabbet eden oyuncu sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Oyuncu ayrıca yoğun bakımda olan arkadaşı Kadir İnanır hakkında da konuştu.

"Sonuçlar harika"

Düzenli olarak doktoruna uğradağını belirten Özyağcılar, "Sonuçlar harika. Bunu yazmayın, nazar değer" diyerek espri yaptı.

Başarılı oyuncu meslektaşı Kadir İnanır'ın yoğun bakımda olması hakkında da konuştu.

"Allah sağlık versin herkese"

Özyağcılar, "Çok üzüldüm. 2017'de de geçirmişti. Güçlüdür ve sağlamdır. Allah sağlık versin herkese" açıklamasını yaptı.