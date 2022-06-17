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    Erdem Baş: Amerika'da Türk tiyatrosu kurduk

    ABD'de yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Erdem Baş, tiyatro oyunları sergiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 06:38
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 06:50
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    Erdem Baş: Amerika'da Türk tiyatrosu kurduk

    "Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" dizisidne rol alan Erdem Baş, oyunculuk kariyerini artık ABD'de de sürdürüyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Erdem Baş, takipçilerine yaşadıklarını anlatıyor.

    Amerika'ya gelme sebebini açıkladı

    ABD'deki Türkler için oyunlar sergileyen Baş,  “Buraya gelmemdeki amaç, arkadaşlarımla birlikte Amerika’da Türk tiyatrosu kurmaktı, sonunda kurduk. Geçen yılın Kasım’ın beri çalışıyoruz.

    Erdem Baş: Amerika da Türk tiyatrosu kurduk #1

    "Gözleri yaşla izlediler"

    Buraya geldim ve hemen provaya girdik. İlk önce Orlando’da oynadık, ondan sonra New Jersey’de oynadık. Sonra da New York’ta oynadık. Üç oyun oynadık. Oyunlar çok güzel geçti, çok güzel tepkiler aldık. Müthiş tepkiler aldık, vallahi abartmıyorum. İnsanlar diyor ki, gözümüz yaşla izledik. 35 senedir Amerika’da yaşayıp hiç Türk oyunu izleme şansları olmamış.” ifadelerini kullandı.

    Erdem Baş: Amerika da Türk tiyatrosu kurduk #2


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