Erden Timur’dan Mauro Icardi’ye sürpriz teklif! İş Wanda'ya kaldı... Mauro Icardi ve Wnada Nara'nın evlilik hazırlığıyla ilişki Erden Timur'un devreye girdiği iddia edildi. Son sözü ise Wanda Nara söyleyecek.

ensonhaber.com

Galatasaray’ın Fransız ekibi Paris Saint Germain’den kadrosuna kattığı Mauro Icardi, Türkiye gündemine damga vurmaya devam ediyor.

İstanbul'da mutlu olan ve geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'ya evlilik teklifi eden Icardi, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

10 yıl sonra evlenme teklifi aldığını söyleyen Nara, "İcardi bir düğün daha önerdi ama bunu organize edecek vaktimiz olmadı. Eğer bu hayali gerçekleştirmeyi başarırsak bunun Arjantin'de olacağını varsayıyorum." dedi.

Düğünde Erden Timur detayı

Bu konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'dan Mauro İcardi'ye efsane bir teklif geldi.

Sabah’ın haberine göre Timur'un, golcü futbolcuya "Şampiyon olalım. Düğününü Çırağan Sarayı'nda yapalım. Tüm dünya Boğaz'ın incisine geliyor." dediği öğrenildi.

Karar Wanda'ya kaldı

Başarılı futbolcunun, bu öneriyi Wanda Nara'ya götüreceği ifade edildi. Eğer Wanda Nara kabul ederse çift, düğünlerini yaz ayında İstanbul’da yapacak.