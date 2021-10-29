Erhan Yazıcıoğlu: Tarkan'a 30 milyon veriyorsun

Usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, son zamanlarda istediği bölüm başı ücreti alamadığını dile getirerek Tarkan'ı örnek göstererek, “Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, bana da 20 bin TL veriver” dedi.

TV8’de yayınlanan 'Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa' programına konuk olan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Düşük ücretlerden dolayı bir süredir projelerde yer alamadığını belirten Yazıcıoğlu, bu duruma isyan etti.

“TARKAN’A 30 MİLYON VERİYORSUN”

70 yaşındaki oyuncu, “Son bir yer ile çalışmıştım istediğim ücreti vermişlerdi. Ondan sonra gelen menajer arkadaşlar da çalışıyor ama eski dizilere yeni takviyeler yapılıyor. İstediğim paranın yarısı teklif ediliyor, bu da beni kırıyor. Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, 53 yıllık oyuncuya da 20 bin TL ver.” dedi.

“ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNEN MİLYONLAR VAR, SAYGI DUYUYORUM”

“Türkiye şartlarında birçok insana itici gelebilir. Ben bunu 53 yıldan sonra kazanmaya başladım” diyen Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:

“Bunu çok görmeyin. Asgari ücretle geçinen milyonlar var, saygı duyuyorum. Sektörde de bir fiyat politikası var. Ne yazık ki zorunlu olan benim emekli maaşım var. Devlet bana bakıyor. Ben ona güvenerek dayanabilirim. Dayanamayan, daha küçük paraları kabul eden, etmek zorunda olan arkadaşlarım varken o parayı vermeyecekler bana.”