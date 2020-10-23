Erkan Kolçak Köstendil oğlu ile fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil oğlu Marsel ile bu fotoğrafını paylaşıp altına 'Yalan dünya her şey bomboş' notunu düştü.

Kendisi gibi oyuncu Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil 2018 yılında Antalya'da muhteşem bir düğünle dünyaevine girmişti.

2020 yılında oğulları Marsel'i kucağına alan çift mutlu aile fotoğraflarını sevenleriyle paylaşıyor. En son üç ay pozu veren Köstendil Ailesi, albümlerine yeni bir fotoğraf daha ekledi.

"YALAN DÜNYA"

Erkan Kolçak Köstendil oğlu Marsel ile bu fotoğrafını paylaşıp altına 'Yalan dünya her şey bomboş' notunu düştü.