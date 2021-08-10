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    Erkan Özerman, Edis'i topa tuttu

    Deneyimli organizatör Erkan Özerman, genç popçu Edis Görgülü’yü yerden yere vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 13:17
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    Erkan Özerman, Edis'i topa tuttu

    Dün akşam düzenlenen ‘Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri’ töreninde 30 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Edis Görgülü ile 83 yaşındaki prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman arasında yaşanan gerginlik, geceye damgasını vurdu.

    "GERÇEKTE BAŞKA KİŞİ"

    Erkan Özerman, "Star isimlerle birlikte adı yazılmıştı. Daha önce ekranda gördüm, dans edişi ve şarkı söyleyişi ile istikbal vadettiğini düşünmüştüm ama sahnede gördüğüm kişiyle burada gördüğüm kişi arasında hiçbir benzerlik yok." dedi.

    "TEŞEKKÜR EDERİM"

    Özerman açıklamalarına şöyle devam etti; ''Sahnede bir büyüğün ödül alırken gidilmez, beklenir. Ama yaşın küçük, zamanla öğreneceksin."

    Özerman'ın sözlerine karşılık Edis ise sadece ''Teşekkür ederim.'' diyerek salondan ayrıldı.

    Erkan Özerman, Edis i topa tuttu #1Erkan Özerman, Edis i topa tuttu #2

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