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    Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar

    Ünlü organizatör Erkan Özerman, öldükten sonra yakılmak istediğini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 12:01
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 12:33
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    Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar

    Ünlü menajer ve Best Model Of Turkey'in kurucusu Erkan Özerman, hafta sonu bir magazin programına konuk oldu.

    Hakkında sorulan sorulara samimiyetle cevap veren Özerman, öldükten sonra yakılmak istediğini söyledi.

    Daha önce verdiği bir röportajda 'Öldükten sonra yakılmak istiyorum." diyen Özerman, o sözleriyle ilgili konuştu:

    "BENİ YAKMAYIP NE YAPACAKLAR"

    "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın, istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Çünkü o törenler o kadar kokteyl salonlarına benziyor ki insanlar orada birbirlerine kartvizitini verip randevulaşıyorlar ve televizyonlarda reklam yaptırıyorlar. Bu kadar maskaralığı ben istemem. Beni yaksınlar! Yakmasalar ne yapacaklar ki? Getirecekler annemin babamın mezarının içine koyacaklar."

    Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar #1

    Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar #2Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar #3Erkan Özerman: Öldükten sonra beni yaksınlar #4

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