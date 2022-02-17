Erkan Petekkaya: Alkolü bırakmak için beynimi yaktırdım

Oyuncu Erkan Petekkaya, alkol sorununu çözmek için Rusya'da iğne tedavisi gördüğünü itiraf etti.

Televizyon dizilerinin vazgeçilmez oyuncularından biri olan Erkan Petekkaya, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk oldu.

Kendisiyle ilgili bilinmeyen açıklamalarda bulunan Erkan Petekkaya, geçmiş dönemlerde 'alkol' sebebiyle hataları olduğunu belirtti.

"ALKOLÜ BIRAKMAK İÇİN BEYNİMİ YAKTIRDIM"

Alkol alışkanlığından kurtulmak için Rusya'ya gittiğini söyleyen Petekkaya, tedavi süreci ve sonrasıyla ilgili konuştu.

Petekkaya, şunları söyledi:

"Beynimi yaktılar. Bir doktor bana bir iğne yaptı. 'Bu iğneden sonra 24 saat uyuyacaksın ve bir daha hiç içmek istemeyeceksin.' dedi. 'Bunun için geldim, yap' dedim. Gerçekten iğneden sonra 24 saat uyudum ve uyandıktan sonra hiç içki istemedim.

"6 AY DAYANABİLDİM"

6 ay sürdü. Bahamalar'a tatile gittim. Okyanusun kenarında su içiyordum. Eskiden galonla içerdim, şimdi 3 duble içsem hiçbir şey hatırlamıyorum.

"İÇİMDEN ŞEYTAN ÇIKIYOR"

İçimden şeytan çıkıyor. Hiç söylemediğim şeyler çıkıyor ağzımdan."



