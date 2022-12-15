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    Erkan Petekkaya: Çok hassas bir rol oynuyorum

    Erkan Petekkaya, ‘O Kız’ dizisinde hayat verdiği ‘Kadir’ karakteriyle alakalı konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 11:44
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    Erkan Petekkaya: Çok hassas bir rol oynuyorum

    'O Kız' dizisinde Kadir rolünü canlandıran Erkan Petekkaya, önceki akşam bir organizasyonda kameralara yansıdı.

    "Çok hassas bir rol"

    Yeni dizisindeki rolü hakkında konuşan başaralı oyuncu, "İşimi seviyorum, her oynadığım rol benim çocuğum gibi. 'O Kız'da çok zor bir rolü oynuyorum aslında. En zoru diyebilirim, çünkü çok hassas bir rol. Bizim mesleğimizin 'ben oldum' diye bir şeyi yok. Allah izin verirse neler yaparım ve yapabilirim... Bir çok farklı rolü oynayabileceğimi düşünüyorum" dedi.

    "Ali Kaptan da zordu"

    Yılın En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Petekkaya, seneler öncesinde 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde dizisinde oynadığı Ali Kaptan rolü ile ilgili de konuşarak; "O da çok zor bir karakterdi. Farklı bir karakterdi. En zor olduğunu düşündüğüm bir karakterlerden biriydi" ifadelerini kullandı.

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