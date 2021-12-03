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Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
Oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreklerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye yatırıldı.
- Haber Merkezi
- 03.12.2021 - 08:24
Şimdilerde Star TV'de ekranlarında yayınlanan Sana Söz adlı dizide Ömer Komiser karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı.
DAHA ÖNCE AMELİYAT OLMUŞTU
Petekkaya’nın böbreklerinde rahatsızlık yaşadığı belirtildi. Petekkaya’nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Oyuncu Petekkaya böbrek taşı nedeniyle dört yıl önce ameliyat olmuştu.