Erkan Petekkaya, kendisine soru soran muhabiri tehdit etti

Erkan Petekkaya, kendisine soru soran muhabiri tehdit etti

Erkan Petekkaya, Kerimcan Durmaz üzerinden eleştirdiği Acun Ilıcalı’nın adını duyunca adeta çileden çıktı. Petekkaya konuyla ilgili soru soran muhabiri tehdit etmeye kalktı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında TV8 ekranında yayınlanan müzik ödül töreninde 'En İyi Çıkış' ödülü Peşimde şarkısıyla Kerimcan Durmaz'a verildi.

Kırmızı Oda'da oynayan Erkan Petekkaya ise cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Kerimcan'a ödül verilmesine ateş püskürmüş, sosyal medya hesabından "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı.

"O MİKROFONU ALIR SANA NE YAPARIM BİLİYOR MUSUN?"

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen 'Şafak Vakti' filminin galasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Petekkaya, bir muhabirin "Acun Beyi eleştirmiştiniz. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine öfke patlaması yaşayarak, muhabire "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun? Yapma ayıptı. Burada olacak iş mi?" sözleriyle tepki çekti.