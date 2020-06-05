Demet Şener: İlk günkü gibi aşığız

Demet Şener ile Cenk Küpeli’nin evliliği 21 Haziran’da birinci yılını dolduracak.

Eşi Cenk Küpeli ile 21 Haziran’da 1’inci evlilik yıldönümlerini kutlayacak olan Demet Şener, eşiyle birbirlerine hala aşık olduklarını söyledi.

İşte Şener'in açıklamasından ara başlıklar...

"ÇOK EĞLENİYORUZ"

”Birbirimize ilk günkü gibi aşığız. Nerede olursak olalım hep çok eğlenir, güleriz. İş dışındaki tüm zamanımızı birlikte geçiriyoruz. Daha çok evde vakit geçirmeyi seviyoruz.

"3 GÜNLÜK SEYAHATLER YAPIYORUZ"

Arada yaptığımız 3 günlük seyahatler bizi çok heyecanlandırıyor. Sahil yürüyüşlerimiz, sevdiğimiz mekanlarda içilen kahveler, haftanın belirli günleri şık bir yerde yenilen yemekler, birlikte spor yapmak ortak zevklerimiz.”