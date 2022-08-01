Erkan Petekkaya: Ünlü olmak kolay

Erkan Petekkaya, kısa yoldan ünlü olmak isteyen gençleri eleştirdi.

Erkan Petekkaya; Levent Ülgen, Çiçek Dilligil, Tolga Güleç ve Aslıhan Karalar gibi isimlerle Çanakkale'de kamera karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Önceki gün basın toplantısı yapıldı. Filmde aktör olmak isteyen bir mafya babasını canlandıran Petekkaya, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bu iş Allah vergisi bir yetenek"

Kolay yoldan ünlü olmak isteyenlere yönelik eleştirilerde bulunan Erkan Petekkaya, "Bu iş Allah vergisi bir yetenek. Ama bunu da çalışarak geliştirmek gerekir. Eskiden mankenden oyuncu olur mu diye bir tartışma vardı ya, ben olur diyordum. Bütün oyuncu arkadaşlarım da bana kızardı. Ama bir deneyim, çıraklıktan bir gelme, iyi gözlem, iyi çalışma gerekiyor. Eğer öyle olmazsa mümkün değil bu iş. İnsanın bir yeteneği varsa onu cilalayıp, parlatabilir ve istediği yere gelebilir. Bu şekilde yapmazlarsa da ünlü olmak kolay ama onu korumak çok zor." diye konuştu.