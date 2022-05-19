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    Erkan Petekkaya'dan örnek davranış

    Erkan Petekkaya, sosyal bir platformdan kazandığı gelirin tamamını Alzheimer Derneği’ne bağışladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 09:14
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    Erkan Petekkaya'dan örnek davranış

    Özel günlerde insanların sevdiklerine dileklerini iletmek için ünlü isimler aracılığı ile video mesajı gönderdikleri platformun ekibine katılan Erkan Petekkaya'nın kazandığı tüm geliri bağışladığı ortaya çıktı.

    Kazandığı parayla yardım etti

    Alzheimer tedavisi gören annesini yaklaşık 2 yıl önce kaybeden Erkan Petekkaya'nın, platformda kendisinden video isteyen hayranlarından elde edilecek gelirin tamamını, Türkiye Alzheimer Derneği'ne bağışladığı öğrenildi.

    Erkan Petekkaya dan örnek davranış #1


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