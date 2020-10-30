Erkan Petekkaya'nın acı günü

Erkan Petekkaya, alzheimer tedavisi gören annesi vefat etti.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın uzun süredir alzheimer tedavisi gören annesi Şerife Petekkaya bugün hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklama ile duyurdu: "Canım annemi iki yıldır mücadele ettiği alzheimer hastalığı sebebi ile kaybettik. Güzel ruhuna bir Fatiha okumanızı rica ediyorum."

VEFALI EVLAT

Erkan Petekkaya, Alzheimer’a yakalanan annesi Şerife Petekkaya ve demans hastası olan babası Akın Petekkaya’nın tedavisiyle ilgilenebilmek için tüm yaşamını değiştirmişti.

Oyuncu, anne ve babası için Altınoluk’tan 1.5 milyon liraya bir ev satın alıp onlar için iki de hasta bakıcı tutmuştu.

Yaklaşık 3 yıldır İstanbul ve Balıkesir arasında mekik dokuyan Petekkaya, hafta içi eşi ve çocuğuyla ilgilenirken, hafta sonları ise soluğu annesiyle babasının yanında alıyordu.