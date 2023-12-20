Erkek babası olmaya hazırlanıyor! Ahmet Kural bebeğinin ismini açıkladı... 2019 yılında aşk yaşamaya başlayan Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin, geçtiğimiz aylarda dünyaevine girdi. Şimdilerde erkek bebek bekleyen ikili, oğullarının adını 'Kemal' koyacaklarını açıkladı.

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Oyuncu Ahmet Kural, bir dönem büyük aşk yaşadığı şarkıcı Sıla ile olaylı ayrılık sonrası aradığı aşkı buldu.

Gönlünü avukat Çağla Gizem Çelik'e kaptıran Kural, 4 yıllık ilişkisini evliliğe taşıdı.

Çelik ile devam eden birlikteliğini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Ahmet Kural, geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturdu.

Çiftin düğün kareleri yoğun ilgi gördü.

Erkek bebek geliyor

Taze evli çiftten bir süre önce de bebek müjdesi geldi. Birlikte verdikleri pozla haberi duyuran ikili, "Çok heyecanlıyız" notunu ekledi.

Ardından hayranları çiftten gelecek cinsiyet haberini bekledi. İlk kez anne-baba olma heyecanı yaşayan ikilinin, erkek bebeklerinin olacağı öğrenildi.

"Kemal ismini çok istiyoruz"

Kural, katıldığı programda da bebeklerinin ismini duyurdu.

Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu programda açıklama yapan Ahmet Kural, “İnşallah sağlıklı, sıhhatli doğar. İnşallah Allah bir kız çocuğu da nasip eder. Daha doğmadan büyük bir heyecan sardı bizi. Kemal ismini çok istiyoruz. Mustafa Kemal’den geliyor ismi. İnşallah olgun kemâle ermiş bir çocuk olur.” ifadelerini kullandı.