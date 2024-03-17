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Erkeklerde estetik furyası! Cenk Eren de yüzünü gerdirdi

Erkeklerde estetik furyası! Cenk Eren de yüzünü gerdirdi Şarkıcı Cenk Eren, yüz gerdirme operasyonu sonrası sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Eren'in estetikli hali kısa sürede gündem oldu.