Erkeklerde estetik furyası! Cenk Eren de yüzünü gerdirdi

ensonhaber.com
Son dönemde magazin dünyasında estetik yaptıran yaptırana...
Kadın ünlülerin yanı sıra bu kervana erkekler de eklenmeye başladı.
Rafet El Roman, Gökhan Özen geçtiğimiz günlerde uzun süre konuşuldu.
Yüzlerindeki ciddi değişim kimileri tarafından eleştirilirken, erkeklerin estetik yaptırması da tepki çeken konuların başında yer aldı.
Estetik sonrası paylaşım
Bu kervana bir isim daha eklendi; sanatçı Cenk Eren...
Yüz gerdirme operasyonu geçiren Eren, estetik sonrası halini sosyal medya hesabından paylaştı.
"Sorup duruyordunuz"
Paylaşımına ise şu notu ekledi:
"Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz. 9. gün teşekkürler Dr. Serhat Tuncer. Not: Biraz da yeni şarkım “Sar Be” için yorum yaparsanız sevinirim."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış