Erkin Koray'ın kızından mezar uyarısı Erkin Koray'ın kızı Damla Koray Çamlıca, mezar karışıklığını önlemek adına bir açıklamada bulundu.

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Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, 7 Ağustos'ta Kanada’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

82 yaşındaydı

Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunları da olan 82 yaşındaki sanatçının vefat haberi, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Sanatçının vefat haberi geldiğinden beri babasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Damla Koray Çamlıca'dan yeni bir açıklama geldi.

Çamlıca, birkaç gündür sosyal medyada dolaşan, Erkin Koray'ın mezarı başında toplanan sevenlerinin videosuyla ilgili bir duyuru yaptı.

Sanatçının kızı, Kanada Toronto'daki Westminster Mezarlığı & Anıt Mezarı'na defnedilen babasının mezarının, üzerinde çiçekler olan mezar olmadığını belirtti.

"Sizin dualar kime gitti bilmiyorum"

Babasının mezarının, sevenlerinin başında toplandığı değil, arkasını döndüğü mezar olduğunu söyleyen Damla Koray Çamlıca, "Sizin dualar kime gitti bilmiyorum." dedi.