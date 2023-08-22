Erman Toroğlu'nun yatak odası sosyal medyada gündem oldu Bir televizyon programına evinin kapılarını açan ünlü yorumcu Erman Toroğlu'nun yatak odasından çıkanlar herkesi şaşırttı. Kaynak: Erman Toroğlu'nun yatak odasına giren sunucu, çekmeceden çıkanı görünce şaştı kaldı

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ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu 2022 yılında İspanya'da kendisinden 35 yaş küçük Ezgi Yavuz ile evlenmişti. Ünlü çiftin aralarındaki yaş sosyal medyada gündem olmuştu.

Şimdilerde spor yorumculuğu yapan eski hakem Erman Toroğlu, Kanal D ekranlarında yayınlanan Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının konuğu oldu.

Toroğlu'nun yaz aylarını geçirdiği Bodrum'daki yazlığının saray yavrusunu andıran evi dikkat çekerken sosyal medyanın diline ise yatak odası düştü.

Aynalı yatak odası

Aynalarla dolu yatak odasına giren Evrim Akın şoke oldu. 17 yıldır lüks evde yaşayan Toroğlu'nun yatak odasında tavan aynası bile vardı.

Toroğlu yatak odasındaki çekmeceden ise Kore'den aldığı aleti çıkarıp gösterdi. Bu aleti hırsıza karşı önlem olarak kullandığını da söyledi.