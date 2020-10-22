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    Ermenistan Kamu Radyosu Serdar Ortaç'ı öldürdü

    Ermenistan için yayın yapan bir sitede günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı' başlıklı haberde popçu Serdar Ortaç'ın fotoğrafı kullanıldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 11:07
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    Ermenistan Kamu Radyosu Serdar Ortaç'ı öldürdü

    Geçitğimiz günlerde Etiler'de görüntülenen Serdar Ortaç, Azerbaycan’a saldıran Ermenistan yöneticilerini topa tuttu.

    "ÇAĞIRIRLARSA GİDERİM"

    Çok üzüldüğünü hatta çağırılarsa Azerbaycan için savaşacağını söyleyen Ortaç, “Bunlar bebekleri öldürmüş adamlar. Ermenistan’ı yönetenler ruh hastası!” demişti.

    Ortaç, bugün de başka bir Ermenistan haberiyle gündeme geldi.  Ermenistan Kamu Radyosu, çatışmalarla ilgili haberlere yer verirken skandal bir yanlışa imza attı.

    SERDAR ORTAÇ'IN FTOĞRAFINI KULLANDI

    11 dilde yayın yapan radyo Türkçe sitesinde ‘Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı’ başlıklı haberinde Serdar Ortaç'ın fotoğrafını kullandı.

    Fotoğrafta 178’inci Piyade Er Eğitim Alayı’nda bedelli askerlik yapan Serdar Ortaç ile Kaan Girgin yer alıyor.

    ÖNCE HAPİS SONRA BEDELLİ

    Hapisten çıkan Serdar Ortaç daha sonra askerliğini Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı 178'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yaptı.

    Ermenistan Kamu Radyosu Serdar Ortaç ı öldürdü #1

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