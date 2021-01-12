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    Erol Köse, Gonca Vuslateri'ne cevap verdi

    Gonca Vuslateri-Hakan Altun aşkının sürpriz bir şekilde bitmesinin yankıları sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 15:23
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    Erol Köse, Gonca Vuslateri'ne cevap verdi

    Erol Köse, geçtiğimiz günlerde Gonca Vuslateri ve Hakan Altun'un ilişkisi hakkında bir yorum yapmıştı.

    "ARABESKİN GÖBEĞİNE DÜŞTÜ"

    Köse,  Gonca Vuslateri için, “Bu kız üst perdeden konuşuyor. 'Ben Türkler ile çıkmam, onlardan çocuk yapmam' Ama gitti Hakan Altun ile sevgili olup arabeskin göbeğine düştü.” demişti.

    Bu sözlere Twitter hesabından yanıt veren Vuslateri, Seda Sayan’ın 10 yıl öncesine ait videosunu paylaşarak, “Hep güç veriyor su monolog.” diyerek paylaştı.

    Erol Köse ise Vuslateri’nin bu hamlesinin ardından cevap verdi.

    "SEDA İLE BARIŞTIK"

    Köse, "Goncacığım, 10 yıl geç kaldın! Artık biz Seda Sayan ile küs değiliz... Zaman aşımına uğradı. Senin zekana yakıştıramadım. Senin seviyen buysa benim de bu düzeyde misilleme yapma hakkım var. Hazır ol!" dedi.

    Erol Köse, Gonca Vuslateri ne cevap verdi #1

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