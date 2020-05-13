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    Ersin Korkut, acı haberi aldı

    Survivor'a sakatlığı nedeniyle veda etmek zorunda kalan ve ardından çok sevdiği köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan, ilk paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2020 - 17:38
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    Ersin Korkut, acı haberi aldı

    Sakatlığı nedeniyle Survivor'dan ayrılmak zorunda kalan ve izleyenlere duygusal anlar yaşatan Ersin Korkut, köpeği 'Mess'in öldüğünü de öğrendi.

    Korkut, acı haberi kuzeni Yılmaz Erdoğan’dan aldı.

    ACUN ILICALI TESELLİ ETTİ

    Akşamüzeri kuzeni ile telefonda görüşen Ersin Korkut’u teselli etmek ise Acun Ilıcalı’ya düştü. Ilıcalı’nın, uzunca bir süre Ersin Korkut ile konuştuğu ve dertleştiği öğrenildi.

    “SİZ NE GÜZEL İNSANLARSINIZ”

    Acı haberi öğrenen Korkut, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Böyle bir sevgi görmek insanın acı gününde ne kadar değerli anlatamam. Siz ne güzel insanlarsınız..."


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