Ersin Korkut: Elenen arkadaşlarım benimle konuşmadı

Yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Survivor'a veda etmek zorunda kalan Ersin Korkut, Türkiye'ye döndü.

Sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda ettikten sonra Dominik'te kalan ve geçtiğimiz gün Türkiye'ye dönen Ersin Korkut, Survivor'da yaşadıklarını anlattı.

Yarışmayla ilgili birçok konuda yorum yapan Korkut, köpeği Mes'in ölüm haberini kimden nasıl aldığını detaylarıyla da paylaştı.

"ŞANSIM VARDI"

Survivor'a gitmeden önce biraz egzersiz yaptığını anlatan Ersin Korkut, ilk iki hafta çok zorlandığını ancak sonrasında yarışmaya adapte olduğunu söyledi. Survivor'dan gitmek zorunda kalmasa çeyrek finali kesin göreceğini, hatta final dörtlüsünün arasında bile yer alabileceğini söyleyen Ersin, "Benim olduğum dönemde oynanan bireysel oyunlarda ben bayağı iyiydim. Birçok yarışmacıyı da yenmiştim. O yüzden şansım yüksek olurdu." dedi.

Elendikten sonra yaşadıklarını anlatan Ersin, ağladığı videoya da açıklık getirdi. İlk elendiği an köpeğinin öldüğünü bilmediğini söyleyen Ersin, elenen arkadaşlarının yanına gittiğini ancak kimsenin kendisiyle fazla samimi olmadığını söyledi.

"ACUN MEDYA UYARMIŞ"

Bu duruma içerlediğini anlatan Ersin, ağlarken çekilen videonun da sebebinin bu olduğunu, o an bir duygu patlaması yaşadığını açıkladı. Korkut daha sonra arkadaşlarının kendisiyle neden konuşmadığını da "Acun Medya ekibi elenen yarışmacıları uyarmış, 'Ersin'in köpeği öldü ve onunla konuşurken ağzınızdan kaçırabilirsiniz' demişler nedeni buymuş." şeklinde açıkladı.

"MES SANDIM"

Eleme konseyinin yayınladığı gün Acun Ilıcalı'nın evine gittiğini söyleyen Ersin, "Evde Mes'in aynısını gördüm. Acun ağabeyin bana sürpriz yaptığını düşündüm. Hemen 'Mes, oğlum' diye seslendim. Ancak sakallarım olduğu için beni tanıyamadı diye düşündüm. Sonra Acun ağabey bana 'O senin köpeğin değil Ersin, bir Yılmaz Erdoğan'ı arar mısın?' dedi. Ben de bahçeye çıkıp Yılmaz ağabeyimi aradım" dedi.

"ÇOK KÖTÜ OLDUM"

Üzücü haberi o an aldığını söyleyen Ersin, "Mes zaten 13 yaşındaydı, bıraktığım arkadaşım Mesut bir sabah kalktığında ölü bulmuş, veterinere götürmüşler ama vefat etmiş. Haberi aldıktan sonraki günler çok kötü oldum. Başta Acun ağabey olmak üzere herkes bana çok destek oldu." ifadelerini kullandı.