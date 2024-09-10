Ersin Korkut: Sadece ben değil, kadınlar da çapkın olabiliyor Katıldığı Youtube programında "Kutsal Damacana 5 Zombi" filmine ilişkin konuşan Ersin Korkut, özel hayatına dair da samimi açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi

Gazeteci Sibel Arna’nın YouTube programı Ne Olursan Ol Rahat Ol'a katılan Ersin Korkut, rol aldığı ve çekimleri tamamlanmak üzere olan “Kutsal Damacana 5 Zombi” filmi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Korkut yaptığı açıklamada film için, Şafak Sezer’in "en iyi filmi" olduğunu söyledi.

"Şafak Abi bu filmi o kadar çok sahipleniyor ki A’dan Z’ye her şeyle ilgileniyor. Zaten senaryo da ona ait. Çok fazla fırça yiyoruz ama hazır olun çok iyi bir film geliyor.” diyen Korkut, hayranlarını da şimdiden heyecanlandırdı.

Korkut’un Sibel Arna’ya yaptığı diğer açıklamaları ise şöyle:

"İBRAHİM BÜYÜKAK’IN BANA BİR FİLM BORCU VAR"

BKM’deki ilk yıllarımdan itibaren bir sürü oyuncuya evimi açtım. Ezgi Mola, Öner Erkan, Rıza Kocaolu hepsi bende kalıyordu. Şahin Irmak zaten ev arkadaşımdı. Oğuzhan Koç, Eser Yenenler o zaman iki adamdı. Onlarla da sürekli beraberiz. Hatta bir keresinde hepberaber Eser’in aile evine Bursa’ya gittik. İbrahim Büyükak ile orada tanıştım. Bursaspor’da amigoluk yaptığı için fazla bağırarak konuşuyordu ilk tanıştığımızda gıcık oldum.



Eser’e “bana bak ben bunun ağzını burnunu kırarım” dedim. Sonra yazabildiğini, hatta o zamanlarda Leman dergisine de bir şeyler yazıp çizdiğini öğrendim. Bizimle beraber İstanbul’a gelmesine onay verdim.



Ben onun BKM’ye bizimle gelmesine onay verdim ama o daha hala BKM oyuncuları için pek bir şey yapmadı. Buradan açık açık sitem ediyorum. Gördüğüm yerde de söyleyeceğim ama buradan daha kolay ulaşır diye düşünüyorum. İbrahim Büyükak’ın bana bir film borcu var.

"SADECE BEN DEĞİL KADINLAR DA ÇAPKIN OLABİLİYOR"

Sürekli basımı derde koyduğu için Alaçatı’daki evi sattım. Çünkü her gün magazine yakalanıyorum. Yılmaz abimle sürekli fırça yiyorum. Sürekli magazinim. Sadece ben çapkın değilim. Bazen kızlar da çapkın olabiliyor.



Saçlarımı ektirdikten sonra kadınlar da benimle fotoğraf çektirmeye başladı. Ama artık Alaçatı’ya gitmediğim için kafam rahat. Yılmaz abimin yakınına köyceğizde, Hakkari’de çocuk çocukken büyüdüğüm tek katlı evin aynısını yaptırdım.