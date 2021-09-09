Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri, Miss Turkey 2021'e damga vurdu.

Miss Turkey yarışmasının merakla beklenen final gecesi, geniş bir katılımla yapıldı. Dilara Korkmaz'ın tacı taktığı geceye, sunuculuk görevini üstlenen Eser ve Berfu Yenenler arasında geçen diyalog damga vurdu.

ESER İZİN İSTEDİĞİNE PİŞMAN OLDU

Eser Yenenler, elindeki kağıttan sunum yapmak için eşinden izin istedi. Ancak buraya kadar normal olan diyalog, Berfu Yenenler'in kısa süre sonra söylediği sözlerle bir anda sıra dışı hal aldı.

Eser ve Berfu Yenenler'in arasındaki diyalog güldürdü VİDEO



"BIRAK BEN SUNAYIM"

Eser Yenenler eşine yönelik, "Bırak ben sunayım istersen. Sen kendini bana bırak." ifadelerini kullandı.

"NE ZAMAN KENDİMİ SANA BIRAKSAM.."

Eşinin cevabı ise salonda önce derin bir sessizlik yarattıktan sonra kahkaha tufanı kopardı. Berfu Yenenler'in, "Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" cevabı ortalığı yıktı. Utanan Eser Yenenler, "Patavatsızlık dediğim şey buydu." diye yanıt verdi.

Diğer yandan Berfu Yenenler'in verdiği cevabın ardından kameralar güzel manken Azra Akın'a çevrildi. Akın'ın, Berfu Yenenler'i alkışlayıp kahkaha atması gözlerden kaçmadı.