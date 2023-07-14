Eser ve Berfu Yenenler çifti tatilde

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Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, 2019'da oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuştu. Çift, aynı yıl oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı.
Berfu-Eser Yenenler'in ikinci çocukları Mete ise iki yıl önce mart ayında dünyaya gelmişti.
Yenenler'in tatili
Çeşme’den vazgeçmeyen ünlülerden Eser ve Berfu Yenenler çifti, aşırı sıcak günlerin acısını denizde serinleyerek çıkardı.
Berfu Yenler o anları da sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü çiftin fotoğraflarına takipçileri beğeni yağdırdı.