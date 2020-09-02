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- Eser Yenenler, 15 kilo verdi
Eser Yenenler, 15 kilo verdi
Bu kez kararlı olan Eser Yenenler, kilo vermeye başladı.
- Haber Merkezi
- 02.09.2020 - 08:11
Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler önceki gün eşi Berfu Yenenler ile Yeniköy’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Çıkışta soruları yanıtlayan Eser Yenenler, zayıflama sürecinin devam ettiğini söyledi:
"VERMEYE DEVAM"
“2 aydır diyet yapıyorum. 15 kilo verdim, 15 kilo daha vermeyi düşünüyorum. Bugün de yemekte börülce, pilaki, salata, peynir ve domates yedim.”