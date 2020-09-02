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    Eser Yenenler, 15 kilo verdi

    Bu kez kararlı olan Eser Yenenler, kilo vermeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 08:11
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    Eser Yenenler, 15 kilo verdi

    Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler önceki gün eşi Berfu Yenenler ile Yeniköy’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

    Çıkışta soruları yanıtlayan Eser Yenenler, zayıflama sürecinin devam ettiğini söyledi:

    "VERMEYE DEVAM"

    “2 aydır diyet yapıyorum. 15 kilo verdim, 15 kilo daha vermeyi düşünüyorum. Bugün de yemekte börülce, pilaki, salata, peynir ve domates yedim.”

    Eser Yenenler, 15 kilo verdi #1

    Eser Yenenler, 15 kilo verdi #2

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