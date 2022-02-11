Eser Yenenler: 27 yıldır diyetteyim

Aşırı kilolarıyla sık sık gündeme gelen Eser Yenenler, 27 yıldır diyette olduğunu söyledi.

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler, Armağan Çağlayan'ın YouTube'de yayınlanan programına konuk oldu.

Kendisi hakkında samimi açıklamalarda bulunan Yenenler, birçok kez eleştiri de alan aşırı kiloları hakkında konuştu.

"TOKLUK İĞNESİ ALERJİ YAPTI"

Tok hissedebilmek için doktor kontrolünde iğne yaptırdığını bile söyleyen Yenenler, aşının kendisine alerji yaptığını şu sözlerle anlattı:

'Zayıflamak için her yolu denedim. Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra aldığım 15 kilo var onu kesin vereceğim. Doktor kontrolünde tok tutma hissi veren bir iğne yaptırdım. Vücudum alerji yaptı. Tokluk hormonuna karşı alerjim varmış. Şimdi ben o açlığı yönetmeye çalışacağım.

"DİYETTE 27.YILIM"

Çok iştahlı biri değilim. Sistemi ortaokul yıllarında bozdum. 95 kilodan 75 kiloya düştüm. Bu yıl 27. yılım diyette! Bana 'şu kadar yiyeceksin' dendiğinde kısıtlandığımı hissediyorum. Şimdi yeni bir şey deniyorum iyi gidiyor."







