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    Eser Yenenler ameliyat sonrası görüntülendi

    Apar topar ameliyat olan Eser Yenenler, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 14:18
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    Eser Yenenler ameliyat sonrası görüntülendi

    'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla ünlenen Eser Yenenler, nisan ayında apar topar hastaneye kaldırılmış ve apandist ameliyatı olmuştu.

    Sağlığına kavuşan Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler ile Etiler'de görüntülendi.

    Ünlü oyuncu, "Durumum gayet iyi, düzeldim. Çocuklar ile iyileşmemek mümkün mü?" diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

    Eser Yenenler ameliyat sonrası görüntülendi #1

    "Berfu ile projemiz var"

    Ardından gelecek sezon için eşi Berfu Yenenler ile sürpriz bir proje olacağını belirten Eser Yenenler, "Berfu ile birlikte çok güzel bir proje ile karşınızda olmayı planlıyoruz ama henüz netleşen bir şey yok, olduğunda sizler ile de paylaşacağız." şeklinde konuştu.

    Ünlü çift, sonrasında araçlarına binerek oradan ayrıldı.

    Eser Yenenler ameliyat sonrası görüntülendi #2


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