Eser Yenenler: Dava açacağım

Eser Yenenler, bir programda yayınlanan bir şiirle dalga geçtiği iddiasına yanıt verdi.

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş, instagram'da yaptıkları programda Orhan Aydın’ın Nazım Hikmet’in Milli Mücadeleyi anlatan şiirini, okuma biçimini kahkalar atarak ele almışlardı.

ESER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yayında Melikşah Altuntaş, “Beyefendinin iddiaları bunlar, bu şiir. Hatta düz yazı” diyerek eleştirmişti. Eser Yenenler’in de bu yayına bağlanarak duruma katkı sağladığı iddia edilmişti.

Oyuncu, yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı:

"BEN O YAYINA BAĞLANMADIM"

“Linç kültürünün malzemesi haline dönen montajlanmış video hakkında söyleyeceklerim var. Yayınlanan video ve Nazım Hikmet şiirini okuyan şairimizle yapılan yayında, sanılanın aksine canlı yayına bağlanmadım. O günden tam 3 gün sonra canlı yayına bağlandım ve konu tamamen küçükken şevkle ve hiddetle okuduğum 23 Nisan şiirindeki üslubumdu. Eğer öyle olmasaydı 23 Nisan’da okuduğum o şiiri paylaşmazdım. Haksız yere benim Atatürk ve vatan sevgime dilini uzatan herkese hakaret davası açtım.”