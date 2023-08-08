Eser Yenenler'in 'şişmanlığa veda partisi'
ensonhaber.com

Ekranların sevilen isimlerinden Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyorlar.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Berfu Yenenler, bu defa eşi Eser Yenenler'in diyete başladığını duyurdu.

Bir de organize eden Berfu Yenenler, buradan 'şişmanlığa veda partisi' adı altına bir paylaşım yaptı.

Ünlüler paylaşımın altına yorum yağdırdı. Onlardan biri de son dönemlerde yaşadığı aşklarla ve yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem olan ünlü Melisa Döngel oldu.

Eser Yenenler'in 'şişmanlığa veda partisi'

"Beni de alın estetiğe veda partisi diye"

Döngel fotoğrafın altına, "Beni de alın estetiğe veda partisi diye" yorumu yaptı.