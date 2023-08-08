Eser Yenenler'in 'şişmanlığa veda partisi' Artık zayıflamaya karar veren oyuncu ve sunucu Eser Yenenler’in ‘şişmanlığa veda partisi’ paylaşımı olay oldu.

ensonhaber.com

Ekranların sevilen isimlerinden Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyorlar.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Berfu Yenenler, bu defa eşi Eser Yenenler'in diyete başladığını duyurdu.

Bir de parti organize eden Berfu Yenenler, buradan 'şişmanlığa veda partisi' adı altına bir paylaşım yaptı.

Ünlüler paylaşımın altına yorum yağdırdı. Onlardan biri de son dönemlerde yaşadığı aşklarla ve yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem olan ünlü oyuncu Melisa Döngel oldu.

"Beni de alın estetiğe veda partisi diye"

Döngel fotoğrafın altına, "Beni de alın estetiğe veda partisi diye" yorumu yaptı.