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    Eşi, Aslı Enver'i övdü

    Berkin Gökbudak'tan eşi Aslı Enver'e övgü dolu sözler geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 11:03
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    Eşi, Aslı Enver'i övdü

    Güzel oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlenmişti.

    Evlilik sonrası hamile olduğu iddia edilen Aslı Enver, eşi ile ilk kez el ele görüntülendi. Ani bir kararla evlenen ikiliden Berkin Gökbudak, eşi Aslı Enver'e övgü dolu sözler söyledi.

    Eşi, Aslı Enver i övdü #1

    "Hadi biraz öv beni!"

    Bir muhabirin "Berkin Bey, eşinizin oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine kocasına dönen Enver, espri yaptı:

    Eşi, Aslı Enver i övdü #2

    "Gurur duyuyorum"

    "Hadi biraz öv beni!" Gökbudak, bunun üzerine "Gurur duyuyorum Aslı'yla. Önceden de takip ediyordum. Çok başarılı bir oyuncu kendisi." yanıtını verdi.

    Eşi, Aslı Enver i övdü #3

    Berkin Gökbudak'ın ikinci çocuğu olacak

    İkinci evliliğini Aslı Enver ile yapan Berkin Gökbudak'ın, ik evliliğinden de 8 yaşında bir oğlu bulunuyor.

    Eşi, Aslı Enver i övdü #4


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