Eşi Gülşen Bubikoğlu ve eski eşi Filiz Akın'dan Türker İnanoğlu paylaşımı Yeşilçam'ın efsane ismi Türker İnanoğlu 88 yaşında hayatını kaybetti. 'Bay Sinema' olarak anılan Türker İnanoğlu'un eşi Gülşen Bubikoğlu sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

ensonhaber.com

Yeşilçam 'Bay Sinema'sı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti. Türker İnanoğlu'nun vefat haberini Bakan Fahrettin Koca duyurdu.

Yeşilçam'ın efsanesi İnanoğlu'nun eşi Gülşen Bubikoğlu, eşinin vefatı sonrası duygusal bir paylaşım yaptı.

"Derin üzüntüsü içerisindeyim"

1974 yılında yapımcı Türker İnanoğlu ile nikah masasına oturan Gülşen Bubikoğlu paylaşımında "Çok kıymetli eşim Türker İnanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim" dedi.

“'Bay Sinema' maalesef yok "

İnanoğlu'nun eski eşi Filiz Akın ise paylaşımında "Uzun süredir hastalıklarla uğraşıyordu. Doktorları ve ailesinin bütün gayretine rağmen kurtarılamamış… Hayatında pek çok şeyden de fazla sinemayı seven, gerçekten de son günlerine kadar üreten, önce yönetmen ve yapımcı daha sonra sadece prodüktör olarak devam eden son çınarı, oğlumun babasını kaybettik! Başta eşinin, çocukları Zeynep ve İlker’in, torunlarının ve tüm sinema camiasının başı sağ olsun, sabırlar diliyorum… “Bay Sinema” maalesef yok " yazdı.