Eşi Hakan Baş'tan sonra ünlü oyuncu Bensu Soral hastaneye kaldırıldı!

Ekranların başarılı yüzlerinden oyuncu Bensu Soral ve Hakan Baş, uzun yıllar süren ilişkilerini 2018'de evlilikle taçlandırmışlardı.
Bir süre önce evliliklerinde sorun yaşamaya başlayan çiftin ilk büyük problemi, Bensu Soral'ın bebek istememesiydi.
Zor süreci birbirleri ile atlatmayı başaran ve evliliklerine bir şans daha veren çift, şu sıralar da sağlık problemleriyle gündeme geliyor.
İlk önce eşi rahatsızlanmıştı
Geçtiğimiz yıl Hakan Baş'ın kalp rahatsızlığı olduğu ortaya çıkmış ve iş adamı ciddi bir operasyon geçirmişti.
Şimdi de eşinin sağlık durumu yüzünden stresli günler geçiren Soral'dan kötü haber geldi.
Kalbinde ritim bozukluğu olabilir
Kendini kötü hissedince hastaneye kaldırılan Soral'ın, kalbinde ritim bozukluğu olduğundan şüphe ediliyor. Taburcu olan Soral, evde dinleniyor.
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