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Ekranların başarılı oyuncularından Murat Yıldırım ve Iman Elbani, Ekim 2022'de kızlarına kavuşmuş ve ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. İkili, kızlarına Miray adını vermişti.
Şimdilerde "Teşkilat" adlı dizide boy gösteren Murat Yıldırım, yoğun bir şekilde çalışıyor.
Sete gitti
Sürekli sette olan Yıldırım’ı, bugün eşi Iman Elbani ziyaret etti.
Elbani, sette eşi Murta Yıldırım’ı ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.
"Muhteşem kocamla her zaman mutluyum"
Imani, yayınladığı videoya "Muhteşem kocamla her zaman mutluyum." notunu düştü.
Büyük bir hayran kitlesine sahip olan çift, sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çiftin aşk dolu hallerine takipçileri yorum yapmadan geçemedi.
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