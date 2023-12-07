Eşi jestiyle Jessica May'i havalara uçurdu 30 yaşına giren Brezilyalı gelin Jessica May, eşi Hüseyin Kara'nın sürpriziyle mutlu oldu.

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15 yaşında modellik yapmaya başlarken, 2017'de 'Yeni Gelin' dizisiyle oyunculuğa adım atan Brezilyalı güzel Jessica May, uzun süredir beklediği hayaline ise Mart 2021'de kavuşmuştu

Jessica May, önceki gece Kuruçeşme'de 30'uncu yaş gününü dostları ile birlikte kutladı.

"Dileğini söylemedi"

May, "Dilediğimiz şeyleri söyleyemiyoruz. Ne dilediğimi hiçbir doğum gününde söylemiyorum.

"Biz pastayı altından keseriz"

Bugüne kadar tuttuğum bazı dilekler gerçekleşti. Brezilya'da pasta kesimi de farklıdır. Biz pastayı altından keseriz. Hayatın yükselsin anlamına geliyor." dedi.

Eşi Hüseyin Kara ile 12 yıldır birlikte olan May, doğum günü hediyelerinden bahsederken güldü. Oyuncu, "Yeni bir telefon hediye aldı bana. Bana bir de Brezilya bileti aldı. İkimize de aslında.

"2 yıldır annemi görmedim"

Beraber gidiyoruz. 40 günlük bir tatil olacak. Annemi görmedim 2 yıldır. Benim için en güzel hediye bu." diyerek mutluluğunu dile getirdi.