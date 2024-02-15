Eşi Kourtney Kardashian'ın iç çamaşırlı pozlarını yayınladı Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kourtney Kardashian'ın kocası Travis Barker eşinin Instagram'da minicik iç çamaşırlarıyla çekilmiş pozlarını paylaştı.

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Kardashian ailesinin dikkat çeken üyesinden Kourtney Kardashian, bir kez daha anne olmak için seks orucuna girmiş; geçtiğimiz ay da dördüncü kez anne olmuştu.

Kourtney Kardashian bu sefer de eşinin paylaşımıyla gündeme geldi.

Karısını küçücük iç çamaşırlarıyla yayınladı

Müzisyen Travis Barker karısının küçücük iç çamaşırlarıyla verdiği pozları 14 Şubat için paylaştı.

"Sevgililer Günü'n kutlu olsun güzel karıcığım" diye yazan Travis'e Kourtney "Sevgililer Günün kutlu olsun hayallerimin kocası" diye yanıt verdi.

'Sana takıntılıyım'

Kourtney ise kocasının kendisini paylaşmasından sonra fotoğrafın üzerine kırmızı bir kalp emojisi ekleyerek 'Sana takıntılıyım' yazdı.