Eşi Kutsi'yi boşuyor Rol aldığı dizinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker ile evlenen ünlü oyuncu ve şarkıcı Kutsi, boşanıyor.

ensonhaber.com

Yeni dizisi 'Üvey Anne'nin set çalışmalarına devam eden oyuncu ve şarkıcı Kutsi, şu sıralar özel hayatında kötü günler yaşıyor.

Kutsi, çekimleri Gaziantep'te yapılan, başrolünü Nehir Erdoğan ile paylaştığı 'Benim Adım Melek' dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz'ın annesi Sibel Ülker ile 2021 yılının Mart ayında nikah masasına oturarak dünyaevine girmişti.

Şiddet iddiası

Henüz evliliklerinin birinci yılında Sibel Ülker, sosyal medya hesabında kadına şiddetle ilgili bir paylaşım yapmış, kısa bir süre sonra paylaşımı kaldırarak 'yanlış' anlaşıldığını açıklamıştı.

Sibel Ülker, Kutsi'ye evliliklerinin 2'inci yılında 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' iddiasıyla boşanma davası açtı.

Önümüzdeki ay mahkemeleri görülecek olan ünlü çiftin, dava dosyasında psikolojik şiddet dahil birçok ciddi iddiaların olduğu öğenildi.