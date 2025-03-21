Eşi sosyal medyadan duyurdu! Özcan Deniz anjiyo oldu

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Son zamanlar magazin gündeminden düşmeyen oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, bir süredir annesi Kadriye Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve ablası Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Özcan Deniz, 17 Şubat'ta kalp spazmı geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Daha önceki yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Özcan Deniz bugün anjiyo oldu.

"ZOR SIĞDIM KALKAMAM"

Deniz'in eşi Samar Dadgar hastaneden paylaşım yaptı. Dadgar, "Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda, sadece yatak biraz dar, zor sığdım ama kalkmam" dedi.Daha sonra 2 paylaşım daha yapan Dadgar, şunları yazdı:"Çıktı üzümlü kekim. Arayan soran herkes merak etmsin her şey yolunda"