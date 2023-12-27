Eşi Wanda Nara, Mauro Icardi'nin moraran gözünü makyajla yapattı

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Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de oynanan ve 0-0’lık beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisine gözü moraran Mauro Icardi damga vurmuştu.
İtalya'daki dans yarışmasından aldığı kupayla evine dönen Wanda Nara, ailesiyle zaman geçiriyor.
Nara, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın berabere kaldığı derbi maçında gözü moraran eşi Mauro Icardi’ye göz makyajı yaptığı videoyu sosyal medyada paylaştı.
Morluğu kapattı
Wanda’nın, Icardi’nin gözündeki morluğu kapattığı video kısa sürede binlerce kez izlendi.
Videoya takipçiler tarafından çok sayıda yorum yapıldı.
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